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Maydonoz Döner’e bir 'FETÖ operasyonu' daha: Bu kez Bolu'da düğmeye basıldı! Gözaltılar var

Bolu’da FETÖ soruşturması kapsamında Maydonoz Döner şubelerine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Samsun merkezli 3 ilde ‘Maydonoz Döner’e yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 7’si ise adliyeye sevk edildi.

Maydonoz Döner’e bir 'FETÖ operasyonu' daha: Bu kez Bolu'da düğmeye basıldı! Gözaltılar var

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM), kentte faaliyet gösteren Maydonoz döner şubelerinde "FETÖ’ye finansman sağlama" yapıldığı tespit edildi. Bu kapsamda KOM ekiplerince operasyon yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Bolu’da 5, Samsun ilinde 1 olmak üzere toplamda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.A.(27), R.A.(31), Y.D.(35), M.Y.G.(33), E.A.(30) ve N.K.(48) sorgulanmak üzere Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri biten 1’i kadın 6 kişi sağlık kontrollerinin ardından mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye getirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN MERKEZLİ 3 İLDEKİ ‘MAYDONOZ DÖNER’ OPERASYONUNDA 7 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul’daki Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama Anonim Şirketi’nin sahibi olduğu ve isim hakkı sistemiyle bayilik verdiği ‘Maydonoz Döner’ işletmesinin Türkiye genelindeki şubelerinin resmi veya gayriresmi sahipleri ile ortaklarının birinci dereceden yakınlarının yoğun şekilde FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Bu kapsamda Samsun’da bulunan ‘Maydonoz Döner’ ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen ‘Kral Döner’ isimli işlemlere yönelik ‘FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği ve örgütün finansmanı’ soruşturması yürütüldü.

MASAK raporuyla suça ilişkin para hareketleri ve suç faaliyetlerinin tespit edildiği, aralarında ihraç polis, ihraç asker, ihraç öğretmen, ihraç savcı ve emekli diyanet görevlilerinin bulunduğu 23 şüpheli, Samsun’un İlkadım, Canik, Çarşamba ve Vezirköprü ilçeleri ile Ankara ve İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Soruşturma devamında 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Aramalarda bilgisayar, cep telefonu, hafıza kartı, ayrı ayrı paketlenmiş 389 bin lira ile 250 dolar ve 4 ajanda ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı, 7’si ise adliyeye sevk edildi. 14 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

(İHA-DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fetö Maydonoz Döner
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