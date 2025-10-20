HABER

Mazbatasını aldı! KKTC'de Tufan Erhürman dönemi başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Tufan Erhürman dönemi başladı. 6. Cumhurbaşkanı seçilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Erhürman mazbatasını aldı.

KKTC Yüksek Mahkeme Binası bahçesinde düzenlenen törende, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'a mazbatasını, Yüksek Mahkeme Başkanı ve aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı olan Bertan Özerdağ verdi.

Özerdağ, burada yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının hızlı ve eksiksiz bir şekilde verildiğine dikkati çekerek, Erhürman'a yeni görevinde başarılar diledi.

Mazbatasını alan Erhürman, YSK'nin göğüs kabartan bir emek ve performansla, hiç kimsenin kuşku duymayacağı şekilde cumhurbaşkanlığı seçim sürecini tamamladığını belirterek, süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, görevi süresince Anayasa'ya saygıdan ve hukukun üstünlüğünü korumaktan bir an bile vazgeçmeyeceğini ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı makamının önlerindeki dönemde yasaların Anayasa'ya uygunluğu konusunda aktif bir rol üstleneceğini söyledi.

Erhürman, görevi boyunca Yüksek Mahkeme ile yakın işbirliği içinde olacaklarını da belirterek, "Demokrasimizle gurur duyuyoruz. İnsanımızın demokrasi bilincini içselleştirmiş olmasıyla gurur duyuyoruz." dedi. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

