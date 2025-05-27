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Mazotun sızdığı yolda kayan sürücü yaralandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, şehir içi otobüsünden yola sızan mazot nedeniyle Atatürk Caddesi’nde kayganlaşan zemin tehlike oluşturdu. Bir kişi yaralandı.

Mazotun sızdığı yolda kayan sürücü yaralandı

Edinilen bilgilere göre olay, Bandırma Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. 10 AAB 37 plakalı şehir içi otobüs, Etimaden önünden başlayarak Hürriyet İlkokulu önüne kadar olan güzergahta ilerlediği sırada, yola mazot sızdı. Yola dökülen mazot, cadde üzerinde kayganlığa neden oldu.

Kayganlaşan yolda ilerleyen 10 AIS 697 plakalı motosikletin sürücüsü T.Ç. (33) dengesini kaybederek yere düştü. Hafif şekilde yaralanan sürücü, kendi imkânlarıyla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

Mazot sızıntısı nedeniyle çevredekiler durumu Bandırma Belediyesi’ne bildirerek temizlik ve güvenlik önlemlerinin alınmasını talep etti.

(İHA)

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Balıkesir
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