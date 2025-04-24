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MEB: Bursluluk sınavı, pazar günü yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 27 Nisan Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı

MEB: Bursluluk sınavı, pazar günü yapılacak

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, dün merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan bir deprem meydana geldiği hatırlatılarak, "Yaşanan gelişmeler sonrasında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sınav Uygulama Takvimi’nde daha önceden belirtildiği gibi ‘İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2025)’, 27 Nisan 2025 Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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