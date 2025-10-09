HABER

Meclis'te gerginlik! İYİ Parti ve DEM'liler arasında tartışma

TBMM Genel Kurulunda uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 4 kanun teklifi kabul edildi. Öte tandan İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, terör örgütü PKK elebaşı lehine Mecliste tezahürat yapıldığını belirterek, bu duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine İYİ Parti ile DEM Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Genel Kurulda ilk olarak Türkiye ile Maldivler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Kanun teklifinin maddeleri üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına değinerek, ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesini temin edecek altyapının oluşturulması gerektiğini belirtti.

MECLİS'TE GERGİNLİK!

Kaya, rehine takası sağlandıktan sonra İsrail'in bir provokasyonla veya herhangi bir gerekçeyle tekrar saldırılarına başlayabileceğini ifade ederek, bu konuda tüm ülkelerin uyanık olması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, terör örgütü PKK elebaşı lehine Mecliste tezahürat yapıldığını belirterek, bu duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine İYİ Parti ile DEM Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, mevcut ticaret anlaşmalarının kapsam ve hacminin genişlemesinin, ana strateji olması gerektiğini belirtti.

Özdemir, hükümetin sürdürdüğü politikalarda bu anlayışın başarılı şekilde yürütüldüğünü ifade ederek, "Dünyanın koronavirüs salgını sonrasında toparlanma eğilimi göstermesi ile beraber 2021 yılından bu yana Türkiye'nin toplam 17 çeyrektir kesintisiz bir şekilde büyümeye devam etmesi, sadece ekonomik olarak değil dış politika anlamında da başarılı çalışmaların sürdüğünü göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"İSRAİL BUNLARIN HİÇBİRİNE UYMADI"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin, "Netanyahu hükümetinin soykırıma dönüşen saldırılarının sona erecek olması, daha fazla masum Filistinli sivilin ölmeyecek olması sevindiricidir." ifadesini kullandı.

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz da Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının bölgede masum insanların yaşamını koruyacak sürecin başlangıcı olması temennisinde bulundu.

Bu gelişmeyi barış, adalet ve insanlığın yeniden yeşermesi adına umut verici bir adım olarak gördüğünü belirten Aldatmaz, "Ancak şunu biliyoruz ki daha önce de anlaşmalar imzalandı. İsrail, sözler verdi ancak bunların hiçbirine uymadı. O yüzden bizler, Filistin'in sesi ve umudu olmaya bugün olduğu gibi gelecekte de devam edeceğiz." dedi.

Teklifin maddeleri üzerinde söz alan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik eleştirilerde bulundu. Bunun üzerine İYİ Parti ile DEM Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın devam etmesi üzerine Meclis Başkanvekili Bingöl, birleşime ara verdi.

Aranın ardından Genel Kurulda kanun teklifleri üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

TBMM Genel Kurulunda ayrı ayrı yapılan oylamalarda Türkiye ile Maldivler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesinin 30 Ekim 2024 Tarihli ve 01/2024 sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Malta Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ve Romanya Arasında Uygun Görülen Alanlarda Gerçekleştirilecek Projelerin Finansmanı Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Bingöl, birleşimi 14 Ekim Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA

09 Ekim 2025
09 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

