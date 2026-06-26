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Meclis'te sandalye dağılımı değişti! AK Parti'ye katılım, CHP'de kan kaybı sürüyor

Siyasette 'transfer' fırtınası esmeye devam ediyor. AK Parti'ye katılımlar sürerken; CHP'de ise kan kaybı yaşanıyor. Son günlerde yaşanan değişimlerle ise Meclis'teki sandalye dağılımı da değişti.

Meclis'te sandalye dağılımı değişti! AK Parti'ye katılım, CHP'de kan kaybı sürüyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet taktığı vekil sayısı her geçen artarken; son 'transferlerle' Meclis'teki dengeler değişti. TBMM'de bu ay AK Parti'ye 2 milletvekilinin katılması, CHP'den ise 2 milletvekilinin istifa etmesi sonucu sandalye dağılımı güncellenmiş oldu.

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz ile CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in AK Parti'ye katılmasıyla AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 277'ye yükseldi.

Meclis te sandalye dağılımı değişti! AK Parti ye katılım, CHP de kan kaybı sürüyor 1
İYİ Parti'den CHP'ye geçen Nimet Özdemir, son olarak AK Parti'ye katıldı.

Diğer taraftan geçen hafta İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in, bu hafta ise Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın CHP'den istifa etmesiyle CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 136'ya düştü.

Meclis te sandalye dağılımı değişti! AK Parti ye katılım, CHP de kan kaybı sürüyor 2

Ümit Dikbayır'ın rozetini Özgür Özel takmıştı.

CHP, 2023 seçimleri sonrası 169 vekille Meclis'e girmiş; daha sonrasında ise ittifak içindeki partilere geçen isimler olmuştu.

10 BAĞIMSIZ VEKİL

Söz konusu gelişmeler nedeniyle Meclis'te sandalye dağılımı değişirken, bağımsız milletvekili sayısı 10 oldu.

TOPLAM MİLLETVEKİLİ SAYISI 600'DEN 592'YE DÜŞTÜ

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye inmişti.

TBMM'de partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 277

Cumhuriyet Halk Partisi: 136

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56

Milliyetçi Hareket Partisi: 46

İYİ Parti: 29

Yeni Yol Partisi: 20

Bağımsız: 10

Yeniden Refah Partisi: 4

Hür Dava Partisi: 4

Türkiye İşçi Partisi: 3

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

Emek Partisi: 2

Saadet Partisi: 1

Demokratik Sol Parti: 1

Demokrat Parti: 1

Toplam: 592
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Milletvekili CHP ak parti tbmm
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