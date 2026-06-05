Meclis’te Seda Sayan tartışması! ‘150 taksi plakası var’ iddiasına yanıt geldi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda taksi, minibüs, dolmuş ve servis aracı sahiplerini ilgilendiren düzenlemeyi de barındıran torba yasa teklifi görüşüldü. Teklifte, ticari plakaların satışından elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisi ve KDV muafiyeti öngörülmesi gündem oldu.

MECLİS'TE 'SEDA SAYAN' İDDİASI

Komisyondaki tartışmalarda en çok konuşulan örnek ise Seda Sayan oldu. Yıllardır sosyal medyada ve kulislerde dile getirilen “Seda Sayan’ın 150 taksi plakası var” iddiası, ticari plaka düzenlemesiyle birlikte Meclis gündemine taşındı. İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Taş da, söz konusu iddiayı Meclis'te dile getirdi.

TAKSİCİLER ODASI’NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, gündem olan iddiaya ilişkin açıklama yaptı. Sözcü'de yer alan habere göre; Dalcı, sanatçıların onlarca ya da yüzlerce taksi plakasına sahip olduğu yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

“BİR KİŞİNİN TEK PLAKASI OLABİLİR”

Dalcı, mevcut mevzuata göre gerçek kişilerin yalnızca bir taksi plakasına sahip olabileceğini vurguladı. Seda Sayan üzerinden gündeme gelen iddianın sosyal medya kaynaklı olduğunu belirten Dalcı, bu bilginin doğru olmadığını söyledi.