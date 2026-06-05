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Meclis’te Seda Sayan tartışması! ‘150 taksi plakası var’ iddiasına yanıt geldi

TBMM'deki torba yasa görüşmelerinde gündeme gelen “Seda Sayan’ın 150 taksi plakası olduğu” iddiası ses getirdi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı’dan iddiaya yanıt geldi.

Meclis’te Seda Sayan tartışması! ‘150 taksi plakası var’ iddiasına yanıt geldi
Mehmet Hazar Gönüllü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda taksi, minibüs, dolmuş ve servis aracı sahiplerini ilgilendiren düzenlemeyi de barındıran torba yasa teklifi görüşüldü. Teklifte, ticari plakaların satışından elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisi ve KDV muafiyeti öngörülmesi gündem oldu.

MECLİS'TE 'SEDA SAYAN' İDDİASI

Komisyondaki tartışmalarda en çok konuşulan örnek ise Seda Sayan oldu. Yıllardır sosyal medyada ve kulislerde dile getirilen “Seda Sayan’ın 150 taksi plakası var” iddiası, ticari plaka düzenlemesiyle birlikte Meclis gündemine taşındı. İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Taş da, söz konusu iddiayı Meclis'te dile getirdi.

Meclis’te Seda Sayan tartışması! ‘150 taksi plakası var’ iddiasına yanıt geldi 1

TAKSİCİLER ODASI’NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, gündem olan iddiaya ilişkin açıklama yaptı. Sözcü'de yer alan habere göre; Dalcı, sanatçıların onlarca ya da yüzlerce taksi plakasına sahip olduğu yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Meclis’te Seda Sayan tartışması! ‘150 taksi plakası var’ iddiasına yanıt geldi 2

“BİR KİŞİNİN TEK PLAKASI OLABİLİR”

Dalcı, mevcut mevzuata göre gerçek kişilerin yalnızca bir taksi plakasına sahip olabileceğini vurguladı. Seda Sayan üzerinden gündeme gelen iddianın sosyal medya kaynaklı olduğunu belirten Dalcı, bu bilginin doğru olmadığını söyledi.

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Seda Sayan taksi meclis tbmm
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