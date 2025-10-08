Meclis'teki slogan gerilimi büyüyor! İYİ Parti'den çok sert tepki: "Katil Apo Meclis'e giremez"

DEM Parti'nin dün Meclis'te gerçekleştirdiği grup toplantısında atılan 'Biji Serik Apo' sloganı tartışmaları beraberinde getirdi. DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit slogandan önce "Umudu kuşanan, özgürlüğe yürüyen Diyarbakır'dan, kadim şehirden, Kürdistan'ın dört bir yanından özgürlük için eşitlik için demokrasi için Öcalan'ın özgürlüğü için yürüyen kadınlar hoş geldiniz" açıklamasında bulunmuştu.

İYİ PARTİ'DEN 'BİJİ SERİK APO' SLOGANINA SERT TEPKİ

DEM Parti'ye en sert tepki ise İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında 'Biji Serik Apo' sloganına tepki gösterdi.

"EGEMENLİĞİMİZE KASTEDEN BİR CANİYE ÖVGÜ SLOGANLARI ATILACAK YER DEĞİLDİR"

Dervişoğlu, "Bu çatı Türk milletinin iradesinin, egemenliğinin, istiklalinin ve birliğinin sembolü Büyük Millet Meclisi’nin çatısıdır. Bu çatı, egemenliğimize, birliğimize, istiklalimize kasteden bir caniye övgü sloganları atılacak yer değildir" dedi.

"MÜSAADE EDENE DE GÖRMEZDEN GELENE DE YAZIKLAR OLSUN"

Dervişoğlu açıklamasının devamında ise "Millet meclisinin haysiyeti, bir haysiyetsize atılan sloganlarla yaralanamaz. Dün burada, İmralı canisi için atılan slogan, en az, 15 Temmuz hain darbe girişiminde millet meclisine atılan bombalar kadar tahripkardır. O sloganları atana da müsaade edene de görmezden gelene de yazıkları olsun" ifadelerine yer verdi.

"KATİL APO MECLİS'E GİREMEZ"

Öte yandan İYİ Parti grup toplantısında da slogan sesleri yükseldi. İYİ Partililer ellerindeki Türk bayraklarıyla "Katil Apo Meclis'e giremez" sloganı attı. Daha sonra ise "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları yükseldi.

(Video Kaynak: T24)