HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Meclis'teki slogan gerilimi büyüyor! İYİ Parti'den çok sert tepki: "Katil Apo Meclis'e giremez"

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

Meclis'te slogan gerilimi yaşanıyor. Dün DEM Partililer TBMM'de 'Biji Serik Apo' sloganı attı. Bu durum tartışmaları da beraberinde getirirken en sert tepki İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti Grup Toplantısı'nda bu duruma "Katil Apo Meclis'e giremez" sloganıyla karşılık verildi. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ise "Bu çatı, egemenliğimize, birliğimize, istiklalimize kasteden bir caniye övgü sloganları atılacak yer değildir. Müsaade edene de görmezden gelene de yazıkları olsun" dedi.

DEM Parti'nin dün Meclis'te gerçekleştirdiği grup toplantısında atılan 'Biji Serik Apo' sloganı tartışmaları beraberinde getirdi. DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit slogandan önce "Umudu kuşanan, özgürlüğe yürüyen Diyarbakır'dan, kadim şehirden, Kürdistan'ın dört bir yanından özgürlük için eşitlik için demokrasi için Öcalan'ın özgürlüğü için yürüyen kadınlar hoş geldiniz" açıklamasında bulunmuştu.

Meclis teki slogan gerilimi büyüyor! İYİ Parti den çok sert tepki: "Katil Apo Meclis e giremez" 1

İYİ PARTİ'DEN 'BİJİ SERİK APO' SLOGANINA SERT TEPKİ

DEM Parti'ye en sert tepki ise İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında 'Biji Serik Apo' sloganına tepki gösterdi.

Meclis teki slogan gerilimi büyüyor! İYİ Parti den çok sert tepki: "Katil Apo Meclis e giremez" 2

"EGEMENLİĞİMİZE KASTEDEN BİR CANİYE ÖVGÜ SLOGANLARI ATILACAK YER DEĞİLDİR"

Dervişoğlu, "Bu çatı Türk milletinin iradesinin, egemenliğinin, istiklalinin ve birliğinin sembolü Büyük Millet Meclisi’nin çatısıdır. Bu çatı, egemenliğimize, birliğimize, istiklalimize kasteden bir caniye övgü sloganları atılacak yer değildir" dedi.

Meclis teki slogan gerilimi büyüyor! İYİ Parti den çok sert tepki: "Katil Apo Meclis e giremez" 3

"MÜSAADE EDENE DE GÖRMEZDEN GELENE DE YAZIKLAR OLSUN"

Dervişoğlu açıklamasının devamında ise "Millet meclisinin haysiyeti, bir haysiyetsize atılan sloganlarla yaralanamaz. Dün burada, İmralı canisi için atılan slogan, en az, 15 Temmuz hain darbe girişiminde millet meclisine atılan bombalar kadar tahripkardır. O sloganları atana da müsaade edene de görmezden gelene de yazıkları olsun" ifadelerine yer verdi.

"KATİL APO MECLİS'E GİREMEZ"

Öte yandan İYİ Parti grup toplantısında da slogan sesleri yükseldi. İYİ Partililer ellerindeki Türk bayraklarıyla "Katil Apo Meclis'e giremez" sloganı attı. Daha sonra ise "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları yükseldi.

(Video Kaynak: T24)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP'den çok sert yanıt: "Parmak sallayanın parmağını gözüne sokarız"MHP'den çok sert yanıt: "Parmak sallayanın parmağını gözüne sokarız"
Kuzey Koreli hackerlardan 2025'te rekor düzeyde soygun! Dikkat çeken 'nükleer' detayıKuzey Koreli hackerlardan 2025'te rekor düzeyde soygun! Dikkat çeken 'nükleer' detayı

Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti meclis müsavat dervişoğlu tbmm DEM Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.