Mediazone: Bahis görünümlü sosyal sorumluluk projesi ile 10 ödülün sahibi oldu!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel sayısız proje yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor.

2025 yılında öne çıkan projelerden biri de Mediazone’un çatısı altındaki internet sitelerinde yayınlanan REDandGREY imzalı “6284 Hayatları Değiştirir” projesi oldu. Ama bu projeyi bu kadar değerli kılan, kullanıcıların hiç beklemedikleri bir anda bu istatistiklere maruz kalması!

BAHİS GÖRÜNÜMLÜ REKLAM İLE BÜYÜK BİR FARKINDALIK KAZANDIRILDI!

Onedio, Mynet ve Mackolik sitelerinde yayına giren “6284 Hayatları Değiştirir” projesi, bahis görünümlü olmasıyla kullanıcıların dikkatini çekti, bu dikkat farkındalığın sağlanması için bir araç oldu.

Sahte bahis reklamına tıklayan kullanıcılar http://6284win.com/ ‘a yönlendirildi. Bu sayfada ise onları acı gerçekler bekliyordu…

“ÜZGÜNÜZ KAYBETTİNİZ, HEPİMİZ KAYBETTİK”

Yönlendirilen sayfada kullanıcıları kadın cinayetleri ile ilgili istatistikler karşılarken, aynı zamanda sayfada 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgi verildi. Bu konuda bilinçlenmek önemli, çünkü 6284 hayatları değiştirir!

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ 10 ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Proje yalnızca kullanıcıların takdirini almadı, aynı zamanda reklamcılık sektörünün prestijli ödüllerinin de sahibi oldu. “6284 Hayatları Değiştirir” projesi; Brandverse Awards’ın Farklı Fikir, Özel Gün ve Sosyal Sorumluluk kategorilerinde Bronz; Kristal Elma Yarışması’nın Medya ve Dijital ve Sektörel Sosyal Sorumluluk kategorilerinde Gümüş; GiGi Awards’ın Düşük Bütçeli Yüksek Etki, Özel Gün ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliliği kategorilerinde Altın; son olarak da MediaCat Felis Ödülleri’nin Özel Gün Odaklı Dijital Kampanyalar ve Hedef Kitleye Erişim kategorilerinde Felis ödüllerine layık görüldü.