HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mediazone: Bahis görünümlü sosyal sorumluluk projesi ile 10 ödülün sahibi oldu!

Mediazone ve REDandGrey'in birlikte hazırladığı “6284 Hayatları Değiştirir” projesi, bahis görünümlü reklamla dikkat çekip kadına yönelik şiddete karşı güçlü bir farkındalık yaratarak reklam dünyasında 10 ödülün sahibi oldu!

Mediazone: Bahis görünümlü sosyal sorumluluk projesi ile 10 ödülün sahibi oldu!
Sedef Karatay

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel sayısız proje yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor.

2025 yılında öne çıkan projelerden biri de Mediazone’un çatısı altındaki internet sitelerinde yayınlanan REDandGREY imzalı “6284 Hayatları Değiştirir” projesi oldu. Ama bu projeyi bu kadar değerli kılan, kullanıcıların hiç beklemedikleri bir anda bu istatistiklere maruz kalması!

Mediazone: Bahis görünümlü sosyal sorumluluk projesi ile 10 ödülün sahibi oldu! 1

BAHİS GÖRÜNÜMLÜ REKLAM İLE BÜYÜK BİR FARKINDALIK KAZANDIRILDI!

Onedio, Mynet ve Mackolik sitelerinde yayına giren “6284 Hayatları Değiştirir” projesi, bahis görünümlü olmasıyla kullanıcıların dikkatini çekti, bu dikkat farkındalığın sağlanması için bir araç oldu.

Mediazone: Bahis görünümlü sosyal sorumluluk projesi ile 10 ödülün sahibi oldu! 2

Sahte bahis reklamına tıklayan kullanıcılar http://6284win.com/ ‘a yönlendirildi. Bu sayfada ise onları acı gerçekler bekliyordu…

Mediazone: Bahis görünümlü sosyal sorumluluk projesi ile 10 ödülün sahibi oldu! 3

“ÜZGÜNÜZ KAYBETTİNİZ, HEPİMİZ KAYBETTİK”

Yönlendirilen sayfada kullanıcıları kadın cinayetleri ile ilgili istatistikler karşılarken, aynı zamanda sayfada 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgi verildi. Bu konuda bilinçlenmek önemli, çünkü 6284 hayatları değiştirir!

Mediazone: Bahis görünümlü sosyal sorumluluk projesi ile 10 ödülün sahibi oldu! 4

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ 10 ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Proje yalnızca kullanıcıların takdirini almadı, aynı zamanda reklamcılık sektörünün prestijli ödüllerinin de sahibi oldu. “6284 Hayatları Değiştirir” projesi; Brandverse Awards’ın Farklı Fikir, Özel Gün ve Sosyal Sorumluluk kategorilerinde Bronz; Kristal Elma Yarışması’nın Medya ve Dijital ve Sektörel Sosyal Sorumluluk kategorilerinde Gümüş; GiGi Awards’ın Düşük Bütçeli Yüksek Etki, Özel Gün ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliliği kategorilerinde Altın; son olarak da MediaCat Felis Ödülleri’nin Özel Gün Odaklı Dijital Kampanyalar ve Hedef Kitleye Erişim kategorilerinde Felis ödüllerine layık görüldü.

Mediazone: Bahis görünümlü sosyal sorumluluk projesi ile 10 ödülün sahibi oldu! 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılabiliyor?Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılabiliyor?
Gümüşhane’de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandıGümüşhane’de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti proje Mediazone
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.