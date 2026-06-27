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Medipol'den Afrika'ya spor sağlığı köprüsü: Burkina Faso ile stratejik iş birliği imzalandı

Medipol Sağlık Grubu, uluslararası alandaki sağlık yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Burkina Faso ile spor hekimliği alanında iş birliği protokolüne imza attı. Anlaşma kapsamında Burkina Fasolu milli sporcuların ileri düzey tedavileri Medipol'de gerçekleştirilecek, ayrıca Afrikalı spor hekimlerine özel eğitim programları düzenlenecek.

Medipol'den Afrika'ya spor sağlığı köprüsü: Burkina Faso ile stratejik iş birliği imzalandı

Geçtiğimiz günlerde Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde düzenlenen törenle, Burkina Faso Spor Büyükelçiliği ile kapsamlı bir spor hekimliği iş birliği anlaşması imzalandı.

Medipol den Afrika ya spor sağlığı köprüsü: Burkina Faso ile stratejik iş birliği imzalandı 1

SPORCULARA ÜST DÜZEY TEDAVİ, HEKİMLERE EĞİTİM

İmzalanan bu özel anlaşma sayesinde, Burkina Fasolu profesyonel sporcuların spor hekimliği, travmatoloji, ortopedik cerrahi ve fonksiyonel rehabilitasyon hizmetlerine erişimi kolaylaştırılacak. Ülkede tedavisi zor olan atletlerin tıbbi transferleri ve iyileşme süreçleri Medipol uzmanlığında yürütülecek. Ortaklık sadece hasta tedavisiyle sınırlı kalmayacak. Spor sağlığı alanındaki ulusal yetkinlikleri artırmak amacıyla, Burkina Fasolu spor hekimleri ve sağlık personeli için Medipol bünyesinde sürekli eğitim programları hayata geçirilecek. Ayrıca iki taraf, ilerleyen dönemde Burkina Faso'da bir "Medipol Temsilcilik Ofisi" açılması yönündeki çalışmaları da iş birliği kapsamına aldı.

Medipol den Afrika ya spor sağlığı köprüsü: Burkina Faso ile stratejik iş birliği imzalandı 2

İmza törenine; Burkina Faso Spor Büyükelçisi Charles Kaboréve Burkina Faso’nun Türkiye Büyükelçisi Tuğgeneral VintaSomé katılım sağladı. Medipol Sağlık Grubu adına ise İşletme Direktör Yardımcısı Dr. Uygar Üstün, Uluslararası Hasta Hizmetleri Müdürü Dr. Murat Şimşek, Afrika Bölge Müdürü Dr. İsmail Murat, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Adnan Kara ile Afrika ekibinden Abdoul Halim Kabora ve Nkombo Mayeckou törende hazır bulundu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sağlık
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