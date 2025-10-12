HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mega Yat "Sunrays" Bodrum'da

Özellikle yaz aylarında mega yatları ağırlayan Muğla'nın Bodrum ilçesinin açıklarına, "Sunrays" isimli motoryat geldi.

Mega Yat "Sunrays" Bodrum'da

Hırvatistan'dan yola çıkarak Türk kara sularına gelen 85.5 metre uzunluğunda, 14 metre genişliğindeki yat, İçmeler açıklarına demirledi.

2010 yılında inşa edilen Cayman Adaları bayraklı yatta, misafirler için biri ana süit, üçü de VIP kabin olmak üzere farklı özellikte 9 kabin bulunuyor.

Mega Yat "Sunrays" Bodrum da 1

Bodrum açıklarında gösterişli duruşuyla dikkati çeken yatta eğlence alanı, güzellik salonu, spa, havuz, plaj kulübü ve spor salonu da bulunuyor.

Su sporları yapma imkanı da sunulan ve birçok lükse sahip yatta, hareket etkisini azaltan dengeleyiciler de yer alıyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AFAD'dan Gazze'ye yönelik yardımlarla ilgili açıklamaAFAD'dan Gazze'ye yönelik yardımlarla ilgili açıklama
Nevşehir'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi Nevşehir'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi

Anahtar Kelimeler:
Bodrum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.