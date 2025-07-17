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Meğer intihar süsü verilmiş! Parçalanmış cesedi tren raylarında bulunmuştu: Gönül Çelen cinayete kurban gitmiş

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Tren raylarında parçalanmış cesedi bulunan, iki çocuk annesi Gönül Çelen'in (26) ölümüyle ilgili korkunç gerçek 20 yıl sonra ortaya çıktı. 2005'te yılında yaşanan olay, polis kayıtlarına intihar olarak geçmişti. Ancak yeni gelen bir ihbar sonrası 4’ü kadın 7 kişi gözaltına alındı ve cinayetin detayları gün yüzüne çıktı.

Pendik’te 20 yıl önce tren raylarında parçalanmış olarak cesedi bulunan Gönül Çelen’in cinayete kurban gittiği belirlendi. Polis düzenlendiği operasyonda 4’ü kadın 7 kişiyi gözaltına aldı. Bir ihbar üzerine başlatıldığı öğrenilen soruşturmada gözaltına alınan kişilerin olayla bir ilgilerinin bulunmadığını söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Meğer intihar süsü verilmiş! Parçalanmış cesedi tren raylarında bulunmuştu: Gönül Çelen cinayete kurban gitmiş 1

Pendik, Kaynarca mahallesi, Tersane Tren İstasyonunda 25 Nisan 2005 tarihinde meydana gelen olayda tren raylarında, üzerinden geçen tren nedeniyle parçalanmış bir kadın cesedi bulunmuştu. Yapılan inceleme sonucu cesedin 2 çocuk annesi Gönül Çelen'e ait olduğu belirlenmişti. Olay polis kayıtlarına intihar olarak geçmişti.

İHBAR YAPILINCA POLİS HAREKETE GEÇTİ

Aradan geçen 20 yıl boyunca tozlu raflarda bekleyen dosya, bir ihbarla yeniden açıldı. İhbarcının genç kadının cinayete kurban gittiğini söylediği öğrenildi.

Meğer intihar süsü verilmiş! Parçalanmış cesedi tren raylarında bulunmuştu: Gönül Çelen cinayete kurban gitmiş 2

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada olayla ilgileri olduğu tespit edilen N.K.(60), H.Ç.(60), A.T.(66), İ.G.(55), R.U.(40), M.A.K.(39), Ö.K.(34) Muğla, Edirne, Sakarya, Trabzon ve İstanbul’daki adreslere düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Meğer intihar süsü verilmiş! Parçalanmış cesedi tren raylarında bulunmuştu: Gönül Çelen cinayete kurban gitmiş 3

ADLİ TIP KURUMU "KENDİ YÜRÜYEMEZ" DEDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemede Gönül Çelen’in cesedi üzerinde Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede 304 promil alkollü olduğu belirlendi. Bu derece alkol alan bir kişinin yürüyemez durumda olduğu ve kendi başına tren raylarına kadar gelmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Meğer intihar süsü verilmiş! Parçalanmış cesedi tren raylarında bulunmuştu: Gönül Çelen cinayete kurban gitmiş 4

Ayrıca intihar saatinden birkaç dakika sonra Gönül Çelen’in telefonuna başka bir hat takılarak arama yapıldığı ortaya çıktı.

Meğer intihar süsü verilmiş! Parçalanmış cesedi tren raylarında bulunmuştu: Gönül Çelen cinayete kurban gitmiş 5

İKİ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş şube müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin ikisinin Gönül Çelen’in son görüştüğü arkadaşları, eski patronu, cep telefonunu takıldığı hattın sahibi, o hatla yapılan ilk aranan kişinin bulunduğu öğrenildi.

Meğer intihar süsü verilmiş! Parçalanmış cesedi tren raylarında bulunmuştu: Gönül Çelen cinayete kurban gitmiş 6

Baskın yapılan evlerden birinde kuru sıkıdan bozma iki adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. (DHA) Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Pendik tren
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