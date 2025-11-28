Mehmet Ağar’la aynı masada görüntülenmişti! O başsavcı Yargıtay’a atandı

Yüzlerce hakim ve savcının ataması yapılırken atama listesinde yer alan isimlerle ilgili dikkat çeken detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un 2025 yılı mazeret ve müstemir yetki kararnamelerini duyurmasının ardından HSK tarafından yayımlanan listede, Mehmet Ağar'la yemek yediği görüntülenen Bursa Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın Yargıtay'a atandığı görüldü.

Kararname kapsamında 621 hakim ve savcı atandı, 1840 müstemir yetki düzenlemesi yapıldı ve çok sayıda yeni mahkemenin 2026'da faaliyete başlayacağı açıklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarının ardından, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi de Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamelerine ilişkin resmi duyuruyu yayımladı.

MEHMET AĞAR'LA YEMEK YİYEN BAŞSAVCIYA YARGITAY GÖREVİ

HSK tarafından yayımlanan duyuruda ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı da ortaya çıktı. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile yemek yediği görüntülenen Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın Yargıtay'a atandığı belirtildi. Solmaz'ın yerine Diyarbakır Başsavcısı Mustafa Çelenk getirildi.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından "Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri"nin yayımlandığını duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kararnameler kapsamında 621 hakim ve cumhuriyet savcısının atamasının gerçekleştirildiğini ve 1840 müstemir yetki düzenlemesi yapıldığını bildirdi. Tunç, 12 ceza dairesi ve 5 hukuk dairesi olmak üzere toplamda 17 yeni daire faaliyete geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Böylece istinaf yargısının kapasitesini önemli ölçüde artırdık. Beyşehir, Erbaa, Kahta ve Merzifon Ağır Ceza Mahkemelerinin 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren faaliyete geçirilmesine karar verdik. Bölünmüş mahkeme uygulamasına son vererek 319 mahkemeyi müstakil hale getirdik ve yeni kurduğumuz 85 yeni mahkemeyle birlikte 404 mahkemeyi faaliyete geçirdik. İdari yargıda, 219 hakim atamasını gerçekleştirdik. Diyarbakır, Kayseri ve Antalya Bölge İdare Mahkemelerini faaliyete geçirdik. Bingöl, Amasya, Hakkari ve Şırnak'ta yeni İdare ve Vergi Mahkemelerini faaliyete geçirdik."

