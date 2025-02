Sarı serumlar can aldı! Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken uyarı: "Öldürüyor, yasaklanması lazım"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, son dönemde popülerleşen ve özellikle sporcular arasında sıkça tercih edilen sarı serum uygulamalarının sağlık üzerindeki ciddi tehlikelerine dikkat çekti.

Ceyhan, bu serumların içerdiği yüksek dozda vitamin ve ilaç karışımlarının, kısa vadeli rahatlama sağlasa da uzun vadede böbrek yetmezliği, sinir sistemi bozuklukları ve alerjik şok gibi hayatı tehdit eden ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayarak, bu tür uygulamaların yasaklanması gerektiğini belirtti.

SARI SERUM NEDİR?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Tıbbi anlamda hemen hemen tepkisi yok denecek kadar az olan insanları kısa bir süre rahatlatan bir sürü vitaminin, ağrı kesicinin, antiinflamatuvarın, bazen kortizonun konduğu ve karışımlardan ibaret olan, rengini daha çok içine konan yüksek dozda vitaminlerden alan damardan uygulanan değişik serumlara bu ad veriliyor.” dedi.

“BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİREN VİTAMİN YOKTUR”

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Bu sarı serum dediğimiz ya da atom denilen bu uygulama, sporcularda başlamış, daha sonra genel halka yayılmış bir uygulamadır. Bu ilacın içindeki uygulamanın vücuda yaraması mümkün değil.” şeklinde belirtti.

Ceyhan, “Bir vitaminin halk arasında sanıldığı gibi, 'Ben grip oldum, C vitamini alayım, iyileşeyim' düşüncesi yanlıştır. Bağışıklık sistemini düşündüğünüz zaman, bir vitaminin o sisteme etki edip onu güçlendirmesi günler, bazen aylar alır. Eğer vitaminleriniz yeterli ve dengeli bir beslenmeniz varsa, o sizin bağışıklığınızı güçlendirir. Yoksa aldığınız an bağışıklığınızı güçlendiren bir vitamin yoktur.” dedi.

YÜKSEK DOZDA VİTAMİNLERİN TEHLİKELERİ

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Daha çok B ve C vitamini koyuluyor o serumlara. B ve C vitamini yüksek doz verildiğinde zararlı olabilir. Bu vitaminler idrarla atılsa bile, yüksek doz verildiği zaman C vitaminine bağlı böbrek yetmezliği, böbrekte taş oluşumu, B vitaminine bağlı sinir sistemiyle ilgili yan etkiler, uzun sürede görülebilecek bazı etkiler ortaya çıkıyor.” dedi.

Ceyhan, “İçinde ağrı kesici ve bu inflamasyonu azaltan bir madde konulduğu için insan, bu yapıldığı zaman kendini 1 ve 1.5 saat biraz iyi hissediyor, sonra daha kötü hissederek yatağa düşüyor.” şeklinde uyardı.

SPORCULARDA KULLANIM VE YAN ETKİLER

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Bunu daha çok performans gerektiren işlerde çalışanlar, yani sporcular, tam müsabakaya çıkmadan önce doping sayılmayacak türde karışım verilir. Müsabaka sırasında iyi hissedecek, bittikten sonra daha kötü hissedip yatağa düşecektir.” dedi.

GRİBİN İLAÇLARI VE KISA SÜRELİ İYİ HİSSETME

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Gribin zaten bir ilacı var. Etkili olan, süresini kısaltan, belirtilerini hafifleten ilaçlar var. Bu ilaçları aldığı zaman süre de kısalır, bulaştırma süresi kısalır, daha hafif geçirirsiniz. Bunların gribe bir etkisi yok, sadece kısa süreli kendini iyi hissetme hali var.” diye belirtti.

ALERJİK ŞOK RİSKİ

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Yanlış bir algıya kapılıp bunun bizi iyileştirebileceğini düşünüyoruz ve almamız gereken ilaçları almıyoruz. Bunun içerisindeki karışımlara bağlı uzun süreli yan etkiler ortaya çıkabiliyor.” dedi.

Ceyhan, “En önemlisi ne kadar çok maddeyi karıştırıp damardan verirseniz, o kişinin bunlardan birine alerjik olup, alerjik şoka girme riski artar. Nitekim burada kısa süre içerisinde ölüm gerçekleştiği için, burada bir alerji söz konusu ve verilen o maddeye alerjisi varsa, damardan da verildiği için hasta şoka girmiş ve kurtarılamamış.” diye ekledi.

BU İLAÇLAR YASAKLANMALI

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Evde sağlık hizmeti verilen bir yerden alınması da yanlış. Bu ilaçların tamamen yasaklanması lazım. Bu tip karışımlar sizin kontrolünüzde değil; orada eczanede bir karışım hazırlanıyor, içinde ne olduğu belli değil, bazıları tehlikeli olacak kadar yüksek konsantrasyonda."

"O halde demek ki bu gibi ilaçların, tam teşekküllü hastanelerde de verilmemesi gerekiyor. Kaç yıllık hekimim, çoğu hekim de yaşamıştır bunu, anafilaktik şokta tam teşekküllü hastanede de kurtaramazsınız hastayı. Bu ilaçlar yasaklanmalı, kullanımına yaptırımlar getirilmeli.” dedi.

Ceyhan, “Şu anki yönetmeliklerde, eczanelerde, berberlerde, güzellik merkezlerinde, küçük sağlık birimlerinde yapılıyor ve bu tehlikeyi daha çok arttırıyor.” diye sonlandırdı.