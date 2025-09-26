HABER

Melih Gökçek'i hedef almıştı! Mansur Yavaş harekete geçti... Savcılığa başvuru yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan konser soruşturmasında sonra açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş, eski belediye başkanı Melih Gökçek'i hedef almıştı. Yavaş yaşanan gelişmelerin ardından harekete geçti ve Melih Gökçek ve dönemin bürokratları aleyhine açılan soruşturmalarda verilen takipsizlik kararlarının “kanun yararına bozma” yoluyla yeniden incelenmesi için Adalet Bakanlığı’na gönderilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

Melih Kadir Yılmaz

Ankara Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan konser soruşturması gündem olurken, Mansur Yavaş yaptığı açıklamalarda eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i hedef almıştı. Yavaş, "Gökçek ve ailesinin tümü yargılanmadan, hapse girmeden ve yaptıklarının hesabı sorulmadan asla adaletten bahsedilemez" demişti.

54 DOSYA İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Yavaş yaptığı açıklamaların ardından harekete geçti. Yavaş, eski ABB Başkanı Melih Gökçek, ailesi ve dönemin bürokratları aleyhine açılan soruşturmalarda verilen takipsizlik kararlarının "kanun yararına bozma" yoluyla yeniden incelenmesi için Adalet Bakanlığı'na gönderilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başvuru, 54 dosya için yapıldı.

ABB, ASKİ, EGO ve belediye şirketleri eliyle yürütülen süreçlerde; Melih Gökçek, ailesi ve dönemin bürokratları aleyhine açılan ve kesinleşen takipsizlik kararlarına karşı yeni bir hukuki girişim başlattı.

"TEMENNİMİZ ODUR Kİ ADİL VE EŞİT BİR YARGILANMA SÜRECİ İŞLESİN HERKES İÇİN"

Büyükşehir Belediyesi, söz konusu dosyaların "kanun yararına bozma" yoluyla yeniden incelenmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Başsavcılık aracılığıyla başvurunun Adalet Bakanlığı’na iletilmesi talep edildi. Başvuru, Ankara Büyükşehir Belediyesi adına Avukat Büşra Çaycı Erbil tarafından yapıldı. Başvuru sonrası konuşan Avukat Erbil, "Temennimiz odur ki adil ve eşit bir yargılanma süreci işlesin herkes için" dedi.

Başvuruda, "Gökçek'in imzasının bulunmasına rağmen imzası yok sayılarak takipsizlik verilen hafriyat usulsüzlüğü, hava aracı alımı, uçuş okulu kurulumu ve BELBETON’un özelleştirilmesi" gibi başlıkların da aralarında bulunduğu 54 dosya yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Melih Gökçek Ankara Büyükşehir Belediyesi
