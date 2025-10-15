HABER

Memorial Göztepe Hastanesi bugün açıldı

Memorial Göztepe Hastanesi, Memorial’ın “sürdürülebilirlik ve çevresel verimlilik odaklı büyüme” stratejisi kapsamında açıldı. Grubun 2027 yılına kadar metrekare başına karbon emisyonunu yüzde 10 azaltma hedefiyle uyumlu olarak inşa edilen Memorial Göztepe Hastanesi, bugün törenle açıldı.

Memorial Göztepe, yüksek uzmanlık gerektiren branşlarda uluslararası hastalara da hizmet verecek. Doğu Avrupa ve Orta Doğu’daki yeni tıp merkezi projeleriyle bilgi, insan kaynağı ve teknoloji transferi sağlanarak global ölçekte güçlü bir sinerji yaratılması planlanıyor.

HASTANENİN CEO'SU AÇIKLAMA

Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz; “Memorial Göztepe Hastanesi, İstanbul’un en dinamik bölgelerinden birinde, sağlıkta erişim ve kaliteyi bir araya getirerek hem toplumsal fayda hem ekonomik değer üreten bir model sunuyor. Türkiye’nin sağlık hizmetlerinde ulaştığı noktayı bir üst seviyeye taşıyacak bu yeni hastanemizi, güçlü hekim kadrosu, yapay zekâ destekli tanı sistemleri, robotik cerrahi uygulamaları, dijital sağlık çözümleri, sürdürülebilir altyapı ve yüksek hasta güvenliği standartlarıyla yalnızca bir hastane değil; bilgi, teknoloji ve nitelikli insan gücünün buluştuğu bir sağlık üssü olarak kurguladık. Memorial ailesi olarak, her yatırımımızda olduğu gibi Göztepe Hastanemizle de finansal büyümeden öte ülkemizin geleceğine, istihdama ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

YILDA 3 MİLYON HASTAYA HİZMET VERİYOR

Memorial Sağlık Grubu’nun yılda yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet verdiğini ve grubun geçtiğimiz yılı 19 milyar TL ciroyla kapattığını belirten Bora Uludüz, “Memorial Sağlık Grubu olarak 2025 yılında yüzde 45–50 büyüme sağlamış olacağız. Önümüzdeki dönemde Göztepe Hastanemizin de katkısı ile toplam hasta hizmet kapasitemizin yüzde 20 oranında artacağını öngörüyoruz” dedi.

