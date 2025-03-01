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  4. Menderes Nehri’ni kirleten firma cezadan kaçamadı

Menderes Nehri’ni kirleten firma cezadan kaçamadı

01.03.2025 12:36
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Aydın’ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekiplerince bir firmaya ait 2 adet vidanjörün atıklarını Menderes Nehri’ne döktüğünün tespit edilmesi üzerine firmaya 18 bin 48 TL idari para cezası uygulandı.

Menderes Nehri’ni kirleten firma cezadan kaçamadı

Olay, Kuyucak ilçesi Yamalak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca bir firmaya ait 2 adet vidanjörün tarla sahibinin bilgisi dahilinde atıkları dökerek Menderes Nehri’ni kirlettiği tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce işlem yapılmak üzere evrak tanzim edilerek Trafik Jandarması tarafından araçlara 18 bin 48 TL trafik idari para cezası uygulandı. Konuyla ilgili adli ve idari süreç başlatıldı.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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