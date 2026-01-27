HABER

Menderes Nehri suya kavuştu

Aydın’da tarım arazilerinin en büyük su kaynağı olan ve kuraklık sebebiyle kurumaya yüz tutan Büyük Menderes Nehri, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte suya kavuşarak yeniden bereket taşımaya başladı.

Aydın tarımının can damarlarından olan Büyük Menderes Nehri, uzun süre yağışların olmaması sebebiyle kurumaya yüz tutarken, son günlerdeki yağışlar üreticilerin yüzünü güldürdü. Ocak ayı itibariyle Aydın genelinde etkisini gösteren yağışlar, nehirdeki su miktarını artırırken, Menderes Nehri’nin debisi de yükseldi.

Adeta eski günlerine dönen Menderes Nehri, yeniden bereket taşımaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda ve yaz aylarında kuraklık ile beraber adacıkların oluştuğu Menderes’in Nehri’nin eski günlerdeki gibi aktığını gören vatandaşlar ise mutlu olduklarını belirtti.

Kaynak: İHA

