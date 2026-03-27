HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Menteşe’de bitki koruma ürünlerine sıkı denetim

Muğla’nın Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) bayileri, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından mercek altına alındı.

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli yetkili personel, ilçede bitki koruma ürünleri satışı yapan bayilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Üreticilerin doğru ve güvenilir ilaca ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan bu kontrollerde, bayilerin mevzuata uygunluğu titizlikle inceleniyor. Denetimler kapsamında, bayilerde satışa sunulan ilaçların karekod sistemleri, ambalaj bütünlükleri ve son kullanma tarihleri kontrol ediliyor. Müdürlük bünyesindeki uzman personeller tarafından yürütülen çalışmalarda; saklama şartları, iş yeri fiziki şartları ve reçeteli satış kayıtları da dosya üzerinden inceleniyor. Konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede, denetimlerin periyodik olarak devam edeceği ve mevzuata aykırı hareket eden işletmelere gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.