Menteşe’de bitki koruma ürünlerine sıkı denetim

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli yetkili personel, ilçede bitki koruma ürünleri satışı yapan bayilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Üreticilerin doğru ve güvenilir ilaca ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan bu kontrollerde, bayilerin mevzuata uygunluğu titizlikle inceleniyor. Denetimler kapsamında, bayilerde satışa sunulan ilaçların karekod sistemleri, ambalaj bütünlükleri ve son kullanma tarihleri kontrol ediliyor. Müdürlük bünyesindeki uzman personeller tarafından yürütülen çalışmalarda; saklama şartları, iş yeri fiziki şartları ve reçeteli satış kayıtları da dosya üzerinden inceleniyor. Konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede, denetimlerin periyodik olarak devam edeceği ve mevzuata aykırı hareket eden işletmelere gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı belirtildi.

