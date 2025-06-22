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Menteşe'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Menteşesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Menteşe'de çıkan yangın kontrol altına alındı
Melih Kadir Yılmaz

Yangın Yeşilyurt Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda orman yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangına kısa sürede müdahale edilirken, hem havadan hem de karadan yürütülen yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede ekipler tarafından soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla
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