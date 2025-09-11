Menteşe'de trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Zihni Derin Caddesi ile 112 Evler sokak kavşağında araç Zihni Derin Caddesinden 112 Evler sokak istikametine dönüş yapan araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile dere yatağına düştü. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Sağlık, Polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri araç içerisinde bulunan A.F.S ve yolcu konumdaki B.Ç.S yi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

