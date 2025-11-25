Menteşe’deki yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi’nde bir evde sobadan kaynaklandığı iddia edilen yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Büyüyen alevler, bitişikteki başka bir eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, her iki evde kullanılamaz hale geldi. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır