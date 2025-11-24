HABER

Menteşe’de fırtına yapılara zarar verdi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde gece saatlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.Yaraş Mahallesi’nin Orta Yaraş mevkiinde etkili olan şiddetli fırtına, bölgede yaşamı olumsuz etkiledi.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde gece saatlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Yaraş Mahallesi’nin Orta Yaraş mevkiinde etkili olan şiddetli fırtına, bölgede yaşamı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde aniden şiddetini artıran rüzgar nedeniyle bazı yapılarda hasar meydana geldi. Mahalle sakinleri, fırtınanın kısa sürede etkili olduğunu ve bazı çatılar ile dış cephelerde zarar oluştuğunu belirtti.

Yetkililerin bölgedeki hasar tespit çalışmaları için inceleme başlatması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Muğla
