Menülerdeki kalori bilgileri de denetlendi

Aydın’ın Efeler ilçesinde vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla alışveriş merkezi ve şehirlerarası otobüs terminalinde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından alışveriş merkezinde yapılan denetimlerde, işletmelerin hijyen şartları ile satışa sunulan gıda ürünlerinin son tüketim tarihi (STT) ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) bilgileri incelendi. Denetimlerde ayrıca Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler kapsamında, menülerde yiyeceklerin bileşenleri ve enerji (kalori) değerlerine ilişkin bilgilendirmelerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde ise hijyen şartları ve satışa sunulan ürünlerin tüketim tarihleri denetlendi. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gıda güvenilirliğinin sağlanması, işletmelerin mevzuata uygun faaliyet göstermesi ve tüketicilerin bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır