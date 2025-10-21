HABER

Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler

Menzil tarikatında miras kavgası bitmiyor. Bu sefer ki adres Çorum oldu. Mahkemenin haciz kararı verdiği bina Kahta Grubu’nu oluşturan Serhendi cemaati üyeleri tarafından boşaltılmadı. Semertkand ile Serhendi grupları arasında çıkan kavgada bir kişi baygınlık geçirdi.

Recep Demircan

Menzil’in Çorum’daki "külliyesi" ile ilgili Çorum İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Mübarek ve Fettah Elhüseyni kardeşler, binanın kendilerine ait olduğunu savunarak boşaltılmasını talep etmiş ancak binada bulunan tarikat üyeleri, "Bu bina tüm Müslümanlarındır" diyerek buna karşı çıkmıştı.

BİR KİŞİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Mahkemenin haciz kararı sonrasında Kahta Grubu’nu oluşturan Serhendi cemaati üyeleri ise binayı boşaltmak istemedi. İki grup arasında çıkan kavga sırasında bir kişi baygınlık geçirdi.

TARİKAT ÜYELERİ ÖNÜNCE KAVGA ETMİŞLERDİ

Daha önce Menzil tarikatındaki mirası tartışmaları gündem olmuştu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde 12 Temmuz 2023'te ölen Menzil şeyhi Abdülbaki Erol'un oğullarının tarikat üyeleri önünde miras kavgasına tutuştuğu görülmüştü.

21 Ekim 2025
21 Ekim 2025

Anahtar Kelimeler:
Çorum Menzil Tarikatı
