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Merakının kurbanı oldu! 65 bin lira ceza kesildi

Kayseri'de bir metruk ikamette yangın çıktı. Bir başka sürücü de yangını merak ederek olay yerine geldi. Ekipler sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğunu fark edince trafik ekiplerini çağırdı. Meraklı alkollü sürücüye toplamda 65 bin TL ceza kesildi.

Merakının kurbanı oldu! 65 bin lira ceza kesildi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde metruk haldeki müstakil ikamette çıkan yangını merak ederek, olay yerine gelen alkollü sürücü merakına yenik düştü. Ehliyetinin olmadığı ve 1.69 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 65 bin TL idari para cezası yazıldı.

Merakının kurbanı oldu! 65 bin lira ceza kesildi 1

EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ

Edinilen bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi 75. Sokak’ta metruk haldeki bir ikamette çıkan yangını merak eden S.Ü., 38 HV 163 plakalı otomobiliyle olay yerine geldi. Ekipler tarafından ehliyetsiz olduğu belirlenen S.Ü.’nün alkollü olduğundan da şüphelenen ekiplerin haber vermesi üzerine bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler geldi. Yapılan kontrollerde, S.Ü.’nün 1.69 promil alkollü olduğu belirlendi.

Merakının kurbanı oldu! 65 bin lira ceza kesildi 2

Alkollü sürücüye ‘ehliyetsiz araç kullanmak’ ve ‘alkollü araç kullanmak’ suçlarından toplamda 65 bin TL idari para cezası yazıldı.
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü S.Ü. ehliyet başvurusunu en erken 6 ay sonra yapabilecek.

Merakının kurbanı oldu! 65 bin lira ceza kesildi 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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