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Mercimek hasadında çalışan işçiler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mercimek hasadında çalışan 6 işçi, yedikleri yemekten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Mercimek hasadında çalışan işçiler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Olay, ilçeye bağlı Uzunziyeret Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlada mercimek hasadında çalışan işçiler yemek yedikten kısa süre sonra mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri yaşamaya başladı.

Mercimek hasadında çalışan işçiler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu 1

TARIM İŞÇİLERİ YEDİKLERİ YEMEKTEN ZEHİRLENDİ

İşçilerin rahatsızlanması üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan A.K. (62), M.K. (34), C.A. (16), A.A. (39), V.K. (30) ve M.A. (14), ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mercimek hasadında çalışan işçiler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu 2

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Hastanede tedavi altına alınan işçilerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle gözlem altında tutulduğu öğrenildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen işçilerin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, işçilerin tükettiği yemeklerden numune alınarak laboratuvara gönderildi.

19 Haziran 2026
19 Haziran 2026

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gıda zehirlenmesi Tarım işçisi Şanlıurfa
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