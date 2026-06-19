Mercimek hasadında çalışan işçiler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Arabalarında uyuyan İstanbullular Erdoğan'ın da gündemine geldi, Ece İrtem'in ölümünde 'maymun ısırığı' şüphesi ve Bakan Çiftçi'den YKS dolayısıyla "milli maç için sokaklarda dev ekran kurulmasın" talimatı... İşte günün özeti!