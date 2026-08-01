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Yer: Adana! Traktörün altında kaldı, hayati tehlikesi var

Adana'nın Kozan ilçesinde, geri manevra yaptığı sırada devrilen traktörünün altında kalan Eskimantaş Mahallesi Muhtarı Mustafa Aköz (48), ağır yaralandı.

Yer: Adana! Traktörün altında kaldı, hayati tehlikesi var

Kaza, akşam saatlerinde Kozan ilçesi Eskimantaş Mahallesi'nde meydana geldi. Eskimantaş Mahallesi Muhtarı Mustafa Aköz, evinin önünde geri manevra yaptığı sırada devrilen traktörünün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşların da yardımıyla traktörün altından çıkarılan Aköz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Aköz, ileri tetkik ve tedavi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Mustafa Aköz'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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