Meriç'teki yangın rüzgarın etkisiyle yayılıyor

Meriç ilçesine bağlı Kadınlınorma köyü civarında otluk alanda çıkan yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi üzerine bölgedeki çalışmalar yoğunlaştırılırken, yangına müdahalenin güçlendirilmesi amacıyla acilen su tankeri ve itfaiye araçlarına ihtiyaç olduğu bildirildi.

EDİRNE'DE MAKİLİK ALANDA YANGINA MÜDAHALE

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürerken, bölgedeki vatandaşların dikkatli olmaları ve yangın alanına yaklaşmamaları istendi.

Yetkililerin, ihtiyaç duyulan araç ve ekipmanların bölgeye sevk edilmesi için çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır