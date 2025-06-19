Merkeze çekilen eski Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: "Mustafa Kemal, Talat, Enver..."

Tunceli Valisi ve Tunceli Belediyesi'nin kayyumu Bülent Tekbıyıkoğlu, terör örgütü PKK'lı 2 yönetici için düzenlenen anma törenine izin verilmesinin ardından yaşandığı iddia edilen kriz sonrasında İçişleri Bakanlığı kararıyla merkeze çekilmişti.

İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekâleten görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullanmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre merkeze çekilen Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Vali- Mülkiye Başmüfettişliğine atanmıştı.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM!

Merkeze çekilen eski Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Tekbıyıkoğlu, Mahmut Esat Bozkurt'un "Mustafa Kemal, Talat, Enver; bu üçüne uzanan dilleri kudretim olsa kökünden keserdim" sözünü sosyal medya hesabından paylaştı.