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Merkeze çekilen Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun yeni görev yeri belli oldu

İçişleri Bakanlığı'na yazdığı dilekçeyle merkeze çekilme talebini isteyen Tunceli eski valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun yeni görev yeri belli oldu. Resmi Gazete'de yayınlanan atama ilanında Tunceli Valiliği'ne atanan yeni valinin ismi de açıklandı.

Merkeze çekilen Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun yeni görev yeri belli oldu
Mustafa Fidan

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı'na dilekçe yazarak merkezde görevlendirilmek istendiğini belirtmişti. Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre Bülent Tekbıyıkoğlu'nun yeni görev yeri ve Tunceli'nin yeni valisinin ismi belli oldu.

MERKEZE ÇEKİLEN TEKBIYIKOĞLU'NUN YENİ GÖREV YERİ BELLİ OLDU

Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararına göre Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun yerine Bilecik Valisi Şefik Akgöl atandı. Bilecik Valiliği'ne ise İstanbul Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı. Merkeze çekilen Bülent Tekbıyıkoğlu ise Mülkiye Müfettişi oldu. 
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NE OLMUŞTU?

17 Mayıs'ta terör örgütü PKK'nın sözde iki yöneticisi için Tunceli'de anma töreni düzenlenmişti. İddiaya göre; törene "Ankara'dan gelen bir telefonla" izin verilmiş, bunun üzerine Tekbıyıkoğlu Merkez'e çekilmek ve Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilmek için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vermişti.

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resmi gazete Vali Tunceli atama kararları
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