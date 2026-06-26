HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Merkezefendi’de haşerelere karşı etkin mücadele devam ediyor

Merkezefendi Belediyesi, yaz aylarında ortaya çıkan sinek ve karasinek gibi haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Merkezefendi’de haşerelere karşı etkin mücadele devam ediyor

Merkezefendi Belediyesi, yaz aylarında ortaya çıkan sivrisineklerle mücadelesine tüm hızıyla devam ediyor. Sivrisinek popülasyonu ile yoğun şekilde mücadele eden Merkezefendi Belediyesi en etkili ve hızlı şekilde sonuç almak için günün teknolojileri ile desteklenen ilaçlama yöntemleri kullanılıyor.

Merkezefendi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sivrisinek üreme alanları olan gölet, süs havuzu, kanal, foseptik, bodrum suları, sucul ortamlar ile karasinek üreme alanı olan, gübrelik alan ve besihaneler gibi alanlarda ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Her yıl 800 bin hektarlık uçkun ilacı kullanılıyor

Ekipler çalışmalarını sivrisineklerin yoğun olarak ürediği ve rüzgarın da etkisiyle taşındığı bölgelerde yoğunlaştırılıyor. Her yıl 800 bin hektarlık uçkun ilacı ve 400 bin metrekarelik rezidüel ilaç kullanılıyor, alanında uzman ekipler ile sivrisinek, karasinek ve çeşitli haşerelerle mücadele gece-gündüz gün boyu periyodik olarak ilçenin dört bir yanında gerçekleştiriliyor.

Mahalle ilaçlama programı

Pazartesi ve Perşembe günleri; Merkezefendi, Yenişehir, Gerzele, Muratdede, İlbade, Servergazi, Mehmet Akif Ersoy, Altıntop, Karaman, Değirmenönü, Akkonak, Sırakapılar ve Saraylar mahallelerinde ilaçlama gerçekleştiriliyor.

Salı ve Cuma günleri ise 1200 Evler, Hallaçlar, Bereketler, Başkarcı, Barutçular, Şirinköy, Yenişafak, Selçukbey, Çakmak, Saruhan, Bahçelievler, Altındere, Yeşilyayla, Barbaros, Göveçlik, Çakmak, Saruhan, Adalet, Hisar ve Kadılar mahallelerinde gerçekleştiriliyor.

Çarşamba ve Cumartesi günleri ise Hacıeyüplü, Bozburun, Kayalar, Gültepe, Salihağa, Çeltikçi, Üzerlik, Aşağıişamlı, Kumkısık, Eskihisar, Karahasanlı, Zafer, Akşeşme, Yeni Mahalle, Gümüşçay, Alparslan, Şemikler, Sevindik ve Sümer Mahallerinde ekipler ilaçlama çalışmalarına yoğun bir şekilde gerçekleştiriyor.

Merkezefendi’de haşerelere karşı etkin mücadele devam ediyor 1

Merkezefendi’de haşerelere karşı etkin mücadele devam ediyor 2

Merkezefendi’de haşerelere karşı etkin mücadele devam ediyor 3

Merkezefendi’de haşerelere karşı etkin mücadele devam ediyor 4


Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arpa yüklü kamyon şarampole devrildiArpa yüklü kamyon şarampole devrildi
Antalya’da yunuslar balıkçı teknesine eşlik ettiAntalya’da yunuslar balıkçı teknesine eşlik etti

Anahtar Kelimeler:
güncel yaşam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aynı anda 48 operasyon! Bakan Gürlek duyurdu

Aynı anda 48 operasyon! Bakan Gürlek duyurdu

Sokağa çıkmak 2 gün yasaklanabilir! Orhan Şen Türkiye detayını açıkladı

Sokağa çıkmak 2 gün yasaklanabilir! Orhan Şen Türkiye detayını açıkladı

Millilerden Dünya Kupası'na zaferle veda! Kaan Ayhan son sözü söyledi

Millilerden Dünya Kupası'na zaferle veda! Kaan Ayhan son sözü söyledi

Teklif üstüne teklif alıyor! Yeni partneri şaşırttı

Teklif üstüne teklif alıyor! Yeni partneri şaşırttı

Altında kan kaybı sürüyor! Uzmanlardan yatırımcı için korkutan fiyat

Altında kan kaybı sürüyor! Uzmanlardan yatırımcı için korkutan fiyat

Mehmet Şimşek'ten Londra'da yatırımcılara 'erken seçim' mesajı

Mehmet Şimşek'ten Londra'da yatırımcılara 'erken seçim' mesajı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.