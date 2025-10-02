HABER

Mermer bloklara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki mermer bloklara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.Kaza, saat 06.30 sıralarında Yeşilöz Mahallesi’nde meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki mermer bloklara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Yeşilöz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzcan Ö’nün (19) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki mermer taşlara çarpıp ters döndü. Çarpmanın etkisiyle hasar oluşan araçtaki sürücü Oğuzcan Ö. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

antalya
