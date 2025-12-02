HABER

Mersin 02 Aralık Salı Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 2 Aralık'ta hava genel olarak açık ve güneşli olacak. En düşük sıcaklığın 9°C, en yüksek sıcaklığın ise 21°C civarında olması bekleniyor. 3 Aralık'ta hava bulutlu, sıcaklık 14°C ile 19°C arasında değişecek. Jet rüzgar hızı 8.9 km/h olacak. 5 Aralık için hafif yağmur ihtimali bulunmakta. Dış mekan aktiviteleri için uygun kıyafetler ve şemsiye bulundurmak akıllıca olacaktır. Bulutlu günlerde hava koşullarına dikkat edilmeli.

Melih Kadir Yılmaz

Mersin'de 2 Aralık 2025 Salı günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. En düşük sıcaklık 9°C. En yüksek sıcaklık ise 21°C civarında olacak. Nem oranı %56 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 8.9 km/h olacak. Gün doğumu saati 07:37. Gün batımı ise 17:26'da gerçekleşecek.

3 Aralık Çarşamba günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 19°C arasında değişecek. 4 Aralık Perşembe günü de benzer hava koşulları bekleniyor. 5 Aralık Cuma günü hafif yağmur ihtimali var. O gün sıcaklıklar 16°C ile 21°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişebileceğini unutmamalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmanızda fayda var. 5 Aralık Cuma günü hafif yağmur olabileceğinden dikkatli olunmalıdır. Dışarıda vakit geçireceklere uygun kıyafet ve şemsiye bulundurmaları akıllıca olacaktır. Nem oranı yüksek günlerde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgar hızı hafif olacağından açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut olacaktır.

