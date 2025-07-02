Mersin 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı ise 16°C civarında seyredecek. Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. 3 Temmuz Perşembe günü gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı 17°C olacak. 4 Temmuz Cuma günü de gündüz 26°C, gece 17°C sıcaklık tahmini var. 5 Temmuz Cumartesi günü gündüz sıcaklığının 27°C, gece sıcaklığının ise 17°C olması bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 26-27°C arasında değişecek. Genel olarak açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Bu durum, Mersin'in tipik Temmuz ayı hava koşullarına uygun bir seyir izliyor.

Sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tatil planları için uygun bir ortam sunar. Ancak, bu hava şartlarında bazı önlemler almak önemlidir.

Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, yani 10:00 ile 16:00 arasında doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak faydalıdır. Dışarı çıkmanız gerekiyorsa, şapka, güneş gözlüğü ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanarak cildinizi korumalısınız.

Sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek için bol su içmek gereklidir. Alkol ve kafeinli içeceklerden uzak durarak, su ve elektrolit dengesi sağlayan içecekleri tercih etmelisiniz.

Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için riskler artabilir. Bu grupların serin ve gölgeli ortamlarda vakit geçirmeleri önemlidir.

Açık hava etkinlikleri planlarken, güneşin en yoğun olduğu saatleri göz önünde bulundurmalısınız. Aktivitelerinizi sabah veya akşam serinliğinde yapmanız daha sağlıklı olacaktır.

Bu önlemler, Mersin'de beklenen sıcak ve güneşli hava koşullarında sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.