Mersin 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 3 Aralık 2025 tarihinde hava durumu bulutlu ve güneşli olarak tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 14°C ile 21°C arasında değişmesi bekleniyor. 4 Aralık'ta sıcaklıklar 16°C ile 22°C arasında olacakken, 5 Aralık'ta artan bulutlar görülecek. 6 ve 7 Aralık'ta yağış bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava koşullarını göz önünde bulundurmalı. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Mersin 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Mersin'de 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu, bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir. Sıcaklıkların 14°C ile 21°C arasında değişmesi beklenmektedir. Nem oranı %49 civarındadır. Rüzgar hızı 12.2 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:38'dir. Gün batımı saati ise 17:26'dır.

4 Aralık Perşembe günü azalan bulutlarla birlikte sıcaklıkların 16°C ile 22°C arasında olacağı tahmin edilmektedir. 5 Aralık Cuma günü artan bulutlar görülecek. Sıcaklıkların 14°C ile 22°C arasında değişmesi öngörülmektedir. 6 Aralık Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile 20°C arasında olması tahmin edilmektedir. 7 Aralık Pazar günü ise yağmur geçişleri ile birlikte sıcaklıkların 11°C ile 15°C arasında olması öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarında değişiklikler beklenmektedir. Özellikle 6 ve 7 Aralık tarihlerinde yağışların etkili olacağı düşünülüyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmalısınız. Ani hava değişimlerine karşı uygun kıyafetler seçmek de önemlidir. Seyahat etmeyi planlıyorsanız, yol koşullarının yağışlardan etkilenebileceğini unutmamalısınız. Gerekli önlemleri almanız faydalı olacaktır.

