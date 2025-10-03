HABER

Mersin 03 Ekim Cuma hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 03 Ekim Cuma hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Mersin'de 3 Ekim 2025 Cuma günü hava koşulları elverişli olacak. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 23°C ile 28°C arasında değişecek. Nem oranı %79 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 6.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:38'dir. Gün batımı saati 18:22'dir.

4 Ekim Cumartesi günü hava sıcaklıkları 20°C ile 30°C arasında olacak. Bol güneş ışığı yine etkisini gösterecek. 5 Ekim Pazar günü sıcaklıklar 20°C ile 28°C arasında değişecek. Yine güneşli bir gün yaşanacak. 6 Ekim Pazartesi günü ise hava sıcaklıkları 19°C ile 28°C arasında olacak. Bol güneş ışığı devam edecek.

Bu güzel hava koşullarından en iyi şekilde faydalanmak için etkinlikler planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yaparak dışarıda zaman geçirebilirsiniz. Güneş ışığından yararlanmak D vitamini üretimi için faydalıdır. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak önemlidir. Güneş kremi kullanmayı unutmayın. Uygun kıyafetler giyin. Günün en sıcak saatlerinde aşırı fiziksel aktivitelerden kaçının. Vücudunuzun aşırı ısınmasını önleyin. Sıcak havalarda bol su içmeyi unutmayın. Serin ortamlarda vakit geçirin.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava koşulları elverişli olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık havada etkinlikler planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
