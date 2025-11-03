Mersin 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'deki hava durumu 3 Kasım 2025 Pazartesi günü oldukça değişken olacak. Gün boyunca bulutlanma artacak. Yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık ise 21°C civarında seyredecek. Nem oranı %70-80 düzeyinde olacak. Bu durum hissedilen sıcaklığı artırabilir. Nemli hava, astım hastaları için zorluk çıkarabilir. Bu nedenle dikkatli olmaları önerilmektedir.

4 Kasım Salı günü Mersin'de hava sıcaklığı 15°C civarında olacak. Nem oranı ise %68 seviyelerinde öngörülüyor. Bu durum daha serin bir havayı işaret ediyor. Ayrıca, nemin fazla olması rahatsızlık verebilir. Solunum yolu hastalığı olanların tedbirli olmaları önem taşıyor. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Uygun kıyafetlerin seçilmesi şarttır. Bu, olası rahatsızlıkların önüne geçecektir.