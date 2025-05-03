Mersin 3 Mayıs cumartesi hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 4 Mayıs Pazar günü sıcaklık 24°C, 5 Mayıs Pazartesi günü 23°C ve 6 Mayıs Salı günü 24°C civarında seyredecektir.

Mayıs ayı, Mersin'de genellikle 18°C ile 22°C arasında değişen ortalama sıcaklıklarla geçmektedir. Bu dönemde 24 mm civarında yağış ve %72 nem oranı beklenmektedir. Hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir ortam sunar.

Hava koşullarının değişken olabileceği unutulmamalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle, kat kat giyinmek ve yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Gün içinde güneş ışınlarının etkisiyle UV seviyeleri artabilir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığınız için önemlidir. Tarım faaliyetleriyle uğraşanlar, yağış ihtimali göz önünde bulundurarak sulama programlarını gözden geçirmeli ve gerekli önlemleri almalıdır.

Mersin'de 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü ve takip eden günlerde hava koşulları genel olarak ılıman ve açık olacaktır. Olası ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, günlük konfor ve sağlık açısından önemlidir. Kişisel ihtiyaçlarınıza göre önlemler almak, gününüzü daha rahat geçirmenize yardımcı olacaktır.