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Mersin 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 5 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Mersin 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Mersin'de 5 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 32°C civarında, gece ise 27°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar güney yönünden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Nem oranı %65 ile %75 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 6 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığının 32°C, 7 Ağustos Perşembe günü 32°C ve 8 Ağustos Cuma günü 33°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları 25°C ile 27°C arasında değişecek. Rüzgar güney ve güneydoğu yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Nem oranı %60 ile %75 arasında seyredecek.

Bu sıcak ve nemli hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelir. Bu yüzden güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek, vücudun su dengesini korur ve sıcak çarpması riskini azaltır. Hafif, açık renkli ve nefes alabilen giysiler tercih etmek vücut ısısının düzenlenmesine yardımcı olur. Aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak, fiziksel aktiviteleri sabah veya akşam serinliğinde yapmak sağlığı korur.

Sıcak ve nemli hava koşulları, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için daha risklidir. Bu nedenle, bu gruptaki bireylerin aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları ve evde kalmaları önerilir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planları güncellemeye yardımcı olur. Bu sayede olumsuz hava koşullarından etkilenmek azalır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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