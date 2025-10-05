Mersin 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Bu güzel hava, açık hava etkinlikleri için idealdir. Plaj keyfi yapmak için de uygun bir gündür.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava durumu değişmeyecek. 6 Ekim Pazartesi ve 7 Ekim Salı günleri güneşli hava devam edecek. Ancak, 8 Ekim Çarşamba ve 9 Ekim Perşembe günleri yer yer yağış bekleniyor. Bu durum, dış mekan planları olanların önlem almasını gerektiriyor.

Sıcak günlerde güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek gereklidir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir şemsiye bulundurmalısınız. Bu şekilde sağlığınızı koruyabilir, hava koşullarına uygun keyifli bir hafta geçirebilirsiniz.