HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 5 Ekim 2025 Pazar günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklığın 28°C civarında olması öngörülüyor.

Mersin 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Bu güzel hava, açık hava etkinlikleri için idealdir. Plaj keyfi yapmak için de uygun bir gündür.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava durumu değişmeyecek. 6 Ekim Pazartesi ve 7 Ekim Salı günleri güneşli hava devam edecek. Ancak, 8 Ekim Çarşamba ve 9 Ekim Perşembe günleri yer yer yağış bekleniyor. Bu durum, dış mekan planları olanların önlem almasını gerektiriyor.

Sıcak günlerde güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek gereklidir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir şemsiye bulundurmalısınız. Bu şekilde sağlığınızı koruyabilir, hava koşullarına uygun keyifli bir hafta geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kıbrıs'ta tehlikeli provokasyon! Rum komandolardan KKTC'ye küstah tehditKıbrıs'ta tehlikeli provokasyon! Rum komandolardan KKTC'ye küstah tehdit
Türkiye 2026 Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak Türkiye 2026 Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.