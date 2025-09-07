Mersin 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Pazartesi günü hava sıcaklığının 30°C civarında olması bekleniyor. Salı günü ise sıcaklık 28°C civarına düşecek. Bu dönemde hava koşullarının açık ve güneşli olması öngörülüyor.

Sıcak ve nemli hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemli. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalı. Koruyucu giysilerin giyilmesi ve bol su tüketimi, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Hafif, açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmasına dikkat edilmelidir. Sıcak havaların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için bu önlemleri almak önemlidir.