HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 7 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu, genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığının 30°C civarında, gece ise 25°C seviyelerinde olması bekleniyor. Nem oranı %50 ile %60 arasında değişecek. Rüzgar, kuzeydoğudan saatte 9 km hızla esecek.

Mersin 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Pazartesi günü hava sıcaklığının 30°C civarında olması bekleniyor. Salı günü ise sıcaklık 28°C civarına düşecek. Bu dönemde hava koşullarının açık ve güneşli olması öngörülüyor.

Sıcak ve nemli hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemli. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalı. Koruyucu giysilerin giyilmesi ve bol su tüketimi, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Hafif, açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmasına dikkat edilmelidir. Sıcak havaların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için bu önlemleri almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattıÖzgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı
Bursa'da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ağır yaralıBursa'da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk +18 konserleri sosyal medyayı salladı! Sahna kıyafetleri ve dansları olay oldu

İlk +18 konserleri sosyal medyayı salladı! Sahna kıyafetleri ve dansları olay oldu

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Herkesi ters köşe yaptı! Okan Buruk'tan canlı yayında Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Herkesi ters köşe yaptı! Okan Buruk'tan canlı yayında Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı

Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Yasak aşk iddiası cinayetle sonuçlanmıştı! Başkomiser hakkında adli kontrol

Yasak aşk iddiası cinayetle sonuçlanmıştı! Başkomiser hakkında adli kontrol

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.