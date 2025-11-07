HABER

Mersin 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 7 Kasım 2025 Cuma günü değişken hava koşulları bekleniyor. Gün boyunca yer yer sağanak yağmur öngörülüyor. Sıcaklıklar 17°C ile 27°C arasında değişecek. Nem oranı %68 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 2.9 km/saat tahmin ediliyor. Haftanın ilerleyen günlerinde ise hava sakinleşerek puslu güneşli günler yaşanacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu takip etmek son derece önemlidir.

Devrim Karadağ

Mersin'de 7 Kasım 2025 Cuma günü hava koşulları değişkenlik gösterecek. Gün boyunca yer yer sağanak yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C ile 27°C arasında değişecek. Nem oranı %68 civarında olacak. Rüzgar hızı 2.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:16, gün batımı saati ise 17:44 olarak hesaplanmıştır.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşulları sakinleşecek. 8 Kasım Cumartesi günü puslu güneşli bir hava bekleniyor. Bu günde sıcaklıklar 15°C ile 26°C arasında olacak. 9 Kasım Pazar günü benzer koşullar devam edecek. Sıcaklıklar 16°C ile 27°C arasında seyredecek. 10 Kasım Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Bu gün sıcaklıklar 17°C ile 27°C arasında değişecek.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı. Yaya olarak da kaygan zeminlere karşı tedbirli olunmalıdır. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Bu, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.

