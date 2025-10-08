HABER

Mersin 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Cansu Akalp

Mersin'de 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 25°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde hafif bir serinlik hissedilebilir. Nem oranı ortalama seviyelerde kalacak. Rüzgar hızı düşük olacak.

9 Ekim Perşembe günü hava koşullarında hafif değişiklikler öngörülüyor. Yer yer sağanak yağmurlar etkili olacak. Sıcaklıklar ise 21°C ile 14°C arasında değişecek. Cuma günü hava daha sıcak geçecek. Sıcaklıkların 26°C civarına yükselmesi bekleniyor.

Hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalı olacaktır. 9 Ekim'deki sağanak yağmurlar nedeniyle yanınızda şemsiye bulundurmalısınız. Ani sıcaklık değişimlerine karşı kat kat giyinmek daha iyi bir fikir olacaktır. Gerekirse katları çıkarıp giymeniz de pratik bir yöntemdir. Sıcak günlerde bol su içerek susuz kalmayı önleyebilirsiniz. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmesi önemlidir.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

