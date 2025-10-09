HABER

Mersin 09 Ekim Perşembe hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 9 Ekim 2025 tarihinde güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 23°C ile 28°C arasında değişecek. Sabah saatlerinde hafif yağmur ihtimali var, bu yüzden şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır.

Sedef Karatay

Mersin'de 9 Ekim 2025 Perşembe günü hava genel olarak güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 23°C ile 28°C arasında değişecek. Özellikle sabah saatlerinde hafif sağanak yağmur ihtimali var. Bu nedenle sabah dışarı çıkacakların şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları faydalı olacaktır.

Cuma günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklık 28°C ile 30°C arasında seyredecek. Bu sıcaklık özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir. Açık hava etkinliklerini, sabah veya akşam serinliğinde planlamak daha mantıklıdır. Güneşin dik olduğu saatlerde, kapalı alanlarda kalmak sağlıklı bir tercih olacaktır.

Cumartesi ve Pazar günleri hava daha ılıman hale gelecek. Sıcaklık 26°C ile 27°C arasında değişecek. Bu günler açık hava etkinlikleri için uygun şartlar sunacak. Ancak güneşe aşırı maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Yeterli su tüketimi de sağlık açısından kritik bir husustur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarına göre hareket etmek önemlidir. Sıcak saatlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalıdır. Güneşten korunmak için gerekli önlemleri almak da sağlığınızı korur. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak, hava durumunu takip etmek gereklidir. Olası sürprizlere karşı bu önlemler size yardımcı olacaktır.

hava durumu Mersin
