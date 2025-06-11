Mersin 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 11 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı ile birlikte 22°C ile 13°C arasında değişmesi bekleniyor. Bu sıcaklık aralığı, Haziran ayının ortalama değerlerine yakındır. Mersin, tipik Akdeniz iklimine uygun bir gün yaşayacaktır.

12 Haziran Perşembe günü hava sıcaklıklarının 23°C ile 13°C arasında olması öngörülüyor. 13 Haziran Cuma günü ise sıcaklıkların 23°C ile 14°C arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerinin biraz üzerindedir. Yaz mevsiminin etkisi hissedilecektir.

Mersin'de Haziran ayı genellikle sıcak ve kuru geçmektedir. Ortalama gündüz sıcaklıkları 22°C, gece sıcaklıkları ise 17°C civarındadır. Yağış miktarı 8 mm civarındadır. Nem oranı ise %72 civarındadır.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları yoğunlaşır. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak faydalıdır. Koruyucu giysiler giymek de önerilmektedir. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur.

Sahilde vakit geçirecekler için deniz suyu sıcaklığı 26°C civarındadır. Bu sıcaklık, denize girmeyi cazip kılar. Ancak denizden çıkıldığında vücut ısısının hızla düşebileceği unutulmamalıdır. Denize girdikten sonra güneşlenmek ya da uygun bir ortamda ısınmak önemlidir.

Yaz aylarında hava koşulları hızla değişebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek gereklidir. Planlarınızı buna göre düzenlemek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.