Mersin 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 13 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 32°C civarında, gece ise 24°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunulacak.

Hafta sonu boyunca hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 14 Eylül Pazar günü de güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 32°C civarında olması tahmin ediliyor. 15 Eylül Pazartesi günü sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Bu yağışların günün ilerleyen saatlerinde azalması ve hava koşullarının tekrar güneşli hale gelmesi bekleniyor. 16 Eylül Salı günü ise sabah saatlerinde tekrar sağanak yağışlar bekleniyor.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha serin olabilir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde bir yağmurluk bulundurmak faydalıdır. Gün içinde güneş ışınlarının yoğun olacağı saatlerde, güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek, sağlık açısından önemlidir. Sağanak yağışların görüleceği günlerde ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Mümkünse yağmurlu havalarda dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır.

Mersin'de 13 Eylül 2025 Cumartesi günü ve takip eden günlerde hava koşulları, güneşli ve sıcak bir hava ile başlayacak. Bazı günlerde sabah saatlerinde sağanak yağışlar olabilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve planlarınızı buna göre yapmak, olası olumsuzluklardan korunmanıza yardımcı olacaktır.