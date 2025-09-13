HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 13 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak.

Mersin 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Mersin'de 13 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 32°C civarında, gece ise 24°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunulacak.

Hafta sonu boyunca hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 14 Eylül Pazar günü de güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 32°C civarında olması tahmin ediliyor. 15 Eylül Pazartesi günü sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Bu yağışların günün ilerleyen saatlerinde azalması ve hava koşullarının tekrar güneşli hale gelmesi bekleniyor. 16 Eylül Salı günü ise sabah saatlerinde tekrar sağanak yağışlar bekleniyor.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha serin olabilir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde bir yağmurluk bulundurmak faydalıdır. Gün içinde güneş ışınlarının yoğun olacağı saatlerde, güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek, sağlık açısından önemlidir. Sağanak yağışların görüleceği günlerde ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Mümkünse yağmurlu havalarda dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır.

Mersin'de 13 Eylül 2025 Cumartesi günü ve takip eden günlerde hava koşulları, güneşli ve sıcak bir hava ile başlayacak. Bazı günlerde sabah saatlerinde sağanak yağışlar olabilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve planlarınızı buna göre yapmak, olası olumsuzluklardan korunmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da korkunç olay! Tek yumrukla beyin kanaması geçirtti: O anlar kamerada!Adana'da korkunç olay! Tek yumrukla beyin kanaması geçirtti: O anlar kamerada!
Gözaltına alınan Hasan Mutlu'dan ilk açıklama!Gözaltına alınan Hasan Mutlu'dan ilk açıklama!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da köfte skandalı! Kamu kurumlarına da satmışlar...

Ankara'da köfte skandalı! Kamu kurumlarına da satmışlar...

Atamalarda mülakat uyarısı: "Dava açsın"

Atamalarda mülakat uyarısı: "Dava açsın"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı da gözaltına alındı

Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı da gözaltına alındı

17 kente kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı!

17 kente kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı!

Rusya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı geldi

Rusya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.