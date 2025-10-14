Mersin 14 Ekim Salı Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 14 Ekim 2025 Salı günü hava durumu, bol güneş ve 25°C sıcaklıkla güneşli bir gün olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklığın 13°C civarında seyretmesi bekleniyor. Çarşamba günü hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Perşembe günü hafif puslu güneşli hava bekleniyor. Cuma günü sıcaklık yükselerek 27°C'ye ulaşacak. Hava durumu bol güneş ışığıyla devam edecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları güneşli ve ılıman kalması öngörülüyor. Perşembe günü hafif puslu bir hava olacağı için hassas ciltlere sahip kişilerin dikkatli olması gerekli. Güneşe çıkarken koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır.

Bu dönemde hava genellikle ılıman ve güneşli olacaktır. Açık hava etkinlikleri için bu dönem uygundur. Ancak güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle vakitlerinde doğrudan güneş ışığına maruz kalmamak önemlidir. Cilt sağlığınız için koruyucu önlemler almak gereklidir.

Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bu yüzden hafif bir ceket veya uzun kollu giysiler bulundurmanız rahatlık sağlayacaktır. Rüzgar hızı düşük olduğu için açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcuttur.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman dilimindesiniz. Ancak güneşe karşı koruyucu önlemler almayı ve sabah-akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmayı unutmayın.