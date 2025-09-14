HABER

Mersin 14 Eylül Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 14 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

En yüksek sıcaklık 30°C, en düşük sıcaklık ise 25°C civarında seyredecek. Pazartesi günü hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Açık ve güneşli bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 29°C, en düşük sıcaklık 25°C olacak. Salı günü hafif bir değişiklik öngörülüyor. Hafif yağmurların etkili olması tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 28°C, en düşük sıcaklık 24°C civarında olacak. Çarşamba günü hava koşulları tekrar açacak. Güneşli bir gün yaşanacak. En yüksek sıcaklık 28°C, en düşük sıcaklık 24°C olacak. Perşembe günü hava sıcaklıklarında hafif bir düşüş bekleniyor. En yüksek sıcaklık 27°C, en düşük sıcaklık 23°C civarında olacak. Cuma günü hava koşulları tekrar açacak. Güneşli bir gün yaşanacak. En yüksek sıcaklık 28°C, en düşük sıcaklık 24°C olacak. Cumartesi günü hava sıcaklıklarında hafif bir artış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 29°C, en düşük sıcaklık 25°C civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının genel olarak açık ve güneşli olması bekleniyor. Salı günü hafif yağmurların etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu yağmurlar kısa süreli ve hafif olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 25-30°C arasında değişecek. Gündüzleri sıcaklıklar yüksek olacağı için, açık hava etkinlikleri planlayanların bazı önlemler alması önerilir. Güneşten korunmak için, bol su içilmeli ve hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Salı günü beklenen hafif yağmurlar için kısa süreli yağmurluklar veya şemsiyeler bulundurmak faydalı olabilir. Ayrıca, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar biraz daha düşük olabilir. Bu nedenle, hafif bir ceket veya hırka bulundurmak da yararlı olacaktır.

Mersin'de önümüzdeki günlerde genel olarak açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Salı günü hafif yağmurların etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu yağmurlar kısa süreli ve hafif olacak. Bu nedenle, hava koşullarına uygun hazırlık yaparak keyifli ve sağlıklı bir hafta geçirmeniz mümkün olacaktır.

