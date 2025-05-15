HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, yer yer sağanak yağmurların etkili olacağı bir gün olarak öngörülmektedir.

Mersin 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Mersin'de 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, yer yer sağanak yağmurların etkili olacağı bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 23°C civarında olması beklenmektedir. Gece ise sıcaklık 15°C civarına düşecektir. Bu dönemde sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecektir. Yağışların artmasıyla nem oranı da yükselecektir.

16 Mayıs Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece ise 18°C civarında olacaktır. 17 Mayıs Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava hakim olacaktır. Sıcaklıklar gündüz 29°C, gece 18°C seviyelerinde kalacaktır. 18 Mayıs Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava durumu öngörülmektedir. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece ise 17°C olacaktır.

Bu dönemde, özellikle yağmurlu günlerde, dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysiler almanız faydalı olacaktır. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olmalı ve hız limitlerine uymalısınız. Sıcaklıkların artacağı günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanmanız önerilir.

Mersin'in Mayıs ayı genel olarak 18°C ortalama sıcaklıkla dikkat çekmektedir. Sıcaklıklar 13°C ile 22°C arasında değişmektedir. Nem oranı ise %72 civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 24 mm'dir. Yağmurlu gün sayısı 3'tür. Günlük güneşli saat sayısı ise 11 civarındadır. Bu veriler, Mayıs ayının Mersin'de ılıman ve nemli bir iklim sunduğunu göstermektedir.

Mersin'de 15 Mayıs 2025 ve takip eden günlerde hava koşulları, yer yer yağmurlu ve sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seyredeceği şekilde öngörülmektedir. Hava şartlarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir. Bu, konforlu ve güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti'den ihraç edilen isimden 'siyasi kumpas' çıkışıAK Parti'den ihraç edilen isimden 'siyasi kumpas' çıkışı
Yola savrulanlara aldırış etmeden gazladı! Hatay'da sürücüden tepki çeken hareketYola savrulanlara aldırış etmeden gazladı! Hatay'da sürücüden tepki çeken hareket

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Herkes o anları konuşuyor! Galatasaraylı isim Hacıosmanoğlu'nun elini sıkmayı reddetti

Herkes o anları konuşuyor! Galatasaraylı isim Hacıosmanoğlu'nun elini sıkmayı reddetti

Sayıştay memura verilen o para için harekete geçti! Ödemeyene haciz gelecek

Sayıştay memura verilen o para için harekete geçti! Ödemeyene haciz gelecek

AK Parti'den istifa eden Ahmet Zenbilci partisine geri döndü!

AK Parti'den istifa eden Ahmet Zenbilci partisine geri döndü!

Dünya nefesini tuttu, gözünü İstanbul'a çevirdi! İşte kritik zirvenin yeri ve saati

Dünya nefesini tuttu, gözünü İstanbul'a çevirdi! İşte kritik zirvenin yeri ve saati

Silah bırakma sonrası o suçlar için harekete geçildi! Tahliyelerin önünü açacak gelişme

Silah bırakma sonrası o suçlar için harekete geçildi! Tahliyelerin önünü açacak gelişme

Eşini ve 2 çocuğunu kaybetmişti! Mide bulandıran 'ilaç' detayı

Eşini ve 2 çocuğunu kaybetmişti! Mide bulandıran 'ilaç' detayı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.