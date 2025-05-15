Mersin 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, yer yer sağanak yağmurların etkili olacağı bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 23°C civarında olması beklenmektedir. Gece ise sıcaklık 15°C civarına düşecektir. Bu dönemde sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecektir. Yağışların artmasıyla nem oranı da yükselecektir.

16 Mayıs Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece ise 18°C civarında olacaktır. 17 Mayıs Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava hakim olacaktır. Sıcaklıklar gündüz 29°C, gece 18°C seviyelerinde kalacaktır. 18 Mayıs Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava durumu öngörülmektedir. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece ise 17°C olacaktır.

Bu dönemde, özellikle yağmurlu günlerde, dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysiler almanız faydalı olacaktır. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olmalı ve hız limitlerine uymalısınız. Sıcaklıkların artacağı günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanmanız önerilir.

Mersin'in Mayıs ayı genel olarak 18°C ortalama sıcaklıkla dikkat çekmektedir. Sıcaklıklar 13°C ile 22°C arasında değişmektedir. Nem oranı ise %72 civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 24 mm'dir. Yağmurlu gün sayısı 3'tür. Günlük güneşli saat sayısı ise 11 civarındadır. Bu veriler, Mayıs ayının Mersin'de ılıman ve nemli bir iklim sunduğunu göstermektedir.

Mersin'de 15 Mayıs 2025 ve takip eden günlerde hava koşulları, yer yer yağmurlu ve sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seyredeceği şekilde öngörülmektedir. Hava şartlarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir. Bu, konforlu ve güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.